Переможниця кулінарного шоу "Майстер Шеф" Єлизавета Глинська поділилася секретом приготування смачного рецепту
Знаменитість розмістила у себе в Instagram рецепт десерту "Груша у вині", повідомляє Politeka.
"Доброго ранку, друзі! ️ ️ Сьогодні у нас з вами легкий в приготуванні і легкий для шлунка, і в той же час-вишуканий десерт😋 Груша🍐 в червоному вині!🍷", – написала Єлизавета.
Інгредієнти:
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8 груш (близько 1 кг, сорт " конференція")
700 мл червоного напівсолодкого вина
150 г цукру
3 зірочки бадьяна
цедра одного апельсина
Для приготування крему з рікоттою знадобляться:
250 г рикотти
20 г цукрової пудри
"А що ви готуєте з груш?😉", – запитала у фоловерів Глинська.
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Новий відеоурок 🎥 ГРУША в червоному вині🍐 🍷 доброго ранку, друзі! ️ ️ Сьогодні у нас з вами легкий в приготуванні і легкий для шлунка, і в той же час-вишуканий десерт😋 Груша🍐 в червоному вині!🍷 Відеоурок вже на моєму каналі YouTube (посилання на канал в шапці профілю👆) Груша в червоному вині 🍐 🍷 🍐 груші у вині: 8 груш (близько 1 кг, сорт "конференція") 700 мл червоного напівсолодкого вина 150 г цукру 3 зірочки бадьяна цедра одного апельсина 😋крем з рікоттою: 250 г рікотти 20 г цукрової пудри а що ви готуєте з груш? 😉
Шанувальники Лізи подякували їй за рецепт в коментарях і своїми "сердечками".
"Доброго ранку) з груш робила кекс недавно по твоєму рецептом "простіше простого" супер), печінку курячу з грушею люблю готувати) спасибі,🤗 обов'язково спробую це ресторанне блюдо😋❤️❤️❤️Дуже дякую за рецепт, давно хотіла випробувати 😉 👍 👍 вино, бадьян, апельсин - непоганий глінтвейн виходить, до груші тут справа не дійде 😂 💃 якість червоного вина грає роль?Або будь напівсолодке підійде?",- написали вони.
Нагадаємо, що Глинська розкрила секрет смачної грузинської закуски: "це супер».
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