Переможниця кулінарного шоу "Майстер Шеф" Єлизавета Глинська поділилася секретом приготування смачного рецепту

Знаменитість розмістила у себе в Instagram рецепт десерту "Груша у вині", повідомляє Politeka.

"Доброго ранку, друзі! ️ ️ Сьогодні у нас з вами легкий в приготуванні і легкий для шлунка, і в той же час-вишуканий десерт😋 Груша🍐 в червоному вині!🍷", – написала Єлизавета.

Інгредієнти:

8 груш (близько 1 кг, сорт " конференція")

700 мл червоного напівсолодкого вина

150 г цукру

3 зірочки бадьяна

цедра одного апельсина

Для приготування крему з рікоттою знадобляться:

250 г рикотти

20 г цукрової пудри

"А що ви готуєте з груш?😉", – запитала у фоловерів Глинська.

Шанувальники Лізи подякували їй за рецепт в коментарях і своїми "сердечками".

"Доброго ранку) з груш робила кекс недавно по твоєму рецептом "простіше простого" супер), печінку курячу з грушею люблю готувати) спасибі,🤗 обов'язково спробую це ресторанне блюдо😋❤️❤️❤️Дуже дякую за рецепт, давно хотіла випробувати 😉 👍 👍 вино, бадьян, апельсин - непоганий глінтвейн виходить, до груші тут справа не дійде 😂 💃 якість червоного вина грає роль?Або будь напівсолодке підійде?",- написали вони.

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