Переможниця кулінарного шоу "Майстер Шеф" Єлизавета Глинська розповіла рецепт торта " Шварцвальд"
Як передає Politeka.net, покрокову інструкцію приготування десерту кухар дала на своєму Youtube-каналі (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця)
"Знаю, що ви давно чекали цей рецепт! Торт Чорний ліс або Шварцвальд - такий же чарівний, як і його назва. Приготуйте його і ви зрозумієте, чому він такий популярний у всьому світі", - зазначила Єлизавета.
Для приготування шоколадного бісквіта вам знадобиться:
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- 220 г яйця (4,5 шт.)
- 150 г цукру (6 ст. л. з гіркою)
- 110 г борошна (4 ст. л. + 1 ч. л. з гіркою)
- 35 г кукурудзяного крохмалю (1,5 ст. л.)
- 35 г какао-порошку (2,5 ст. л.)
- 7 г розпушувача (0,5 ст. л.)
Для початку, включіть духовку на 170С з обдувом і відправте в чашу комбайна яйця і цукор, збийте протягом 5 хвилин до пишної маси. З'єднайте борошно, розпушувач, крохмаль і порошок какао. Додайте сухі інгредієнти через сито до яєць з цукром. Акуратно перемішайте. Затягніть фольгою дно кільця діаметром 16 см, вилийте тісто в форму. Надішліть випікатися в розігріту до 170С духовку на 30-35 хвилин. Дайте готовому бісквіту охолонути.
Далі потрібно зайнятися сиропом для просочення:
300 г вишні без кісточки
50 мл води (2,5 ст. л.)
80 г цукру (3 ст. л. з гіркою)
100 мл вишневого лікеру (5 ст. л.)
З'єднайте в сотейнику вишню, воду і цукор, перемішайте і проваріть на середньому вогні 15-20 хвилин. Додайте лікер і проваріть ще кілька хвилин. Процідіть вишню, дайте вишні і сиропу охолонути.
Для приготування вершкового крему вам знадобиться:
Спочатку замочіть желатин водою, залиште на 15 хвилин, щоб желатин набух. 2. Прогрійте 1 частину вершків. З'єднайте желатин з гарячими вершками і розмішайте. 3. Додайте цукрову пудру, перемішайте. Додайте маскарпоне і другу частину вершків. Пробийте занурювальним блендером до однорідної консистенції. Накрийте плівкою в контакт, приберіть мінімум на 6 годин в холодильник. 6. Перекладіть крем в чашу комбайна і збийте до м'яких піків. 3/4 крему перекладіть в кондитерський мішок без насадки. 7. Збийте решту 1/4 частини крему до стійких піків.
Останнім етапом стане збірка цього шедевру:
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