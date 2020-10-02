Переможниця кулінарного шоу "Майстер Шеф" Єлизавета Глинська розповіла рецепт справжніх львівських сирників

Зірка поділилася рецептом на своїй сторінці в Instagram, повідомляє Politeka.net.

За словами кухаря, це - швидкий і простий рецепт, а готовий продукт – сирний, ніжний і соковитий.

"Львівський сирник - один з найпопулярніших і дуже смачних десертів. Його називають кондитерським символом Львова, а подають у кожній Львівській кондитерській 😉 Супер, з родзинками і в шоколадній глазурі - просто смакота!😋 Львівський сирник став дуже популярний після того, як його внесла до своєї книги українська кулінарка Дар'я Цвек (1909 – 2004 рр.). Ця легендарна жінка була закохана в кухню і їжу - з самого дитинства вона записувала рецепти мами і бабусі в свій кулінарний щоденник. Згодом він став кулінарними книгами з безцінними рецептами). Ну а я поділюся своїм рецептом Львівського сирника 😉", – написала Єлизавета.

Отже, для приготування знадобляться:

700 г сиру (жирність 9%)

150 г яєць (3 шт .)

100 г цукру (4 ст. л. з гіркою)

50 г сметани (2 ст. л., жирність не менше 20%) 50 г вершкового масла (0,25 пачки)

30 г манної крупи (1 ст. л. з гіркою)

солі

цедра одного лимона (або апельсина)

100 г світлого родзинок

Для приготування глазурі:

200 г молочного шоколаду

20 мл рослинного масла (1 ст. л., рафінована)

Як приготувати сирник:

Протріть сир через дрібне сито.

Додайте до сиру сметану, розтоплене вершкове масло, сіль, цукор.

Натріть цедру лимона.

Додайте манну крупу, перемішайте до однорідності.

Пробийте масу занурювальним блендером.

Протріть яйця через сито, додайте до отриманої маси яйця і акуратно вмішайте.

Промийте родзинки теплою водою, просушіть його паперовим рушником, додайте в сирну масу.

Змастіть форму (довжина 24 см, ширина 10 см, Висота 6 см) вершковим маслом, укладіть у форму пергамент.

Викладіть у форму сирну масу, розрівняйте. Накрийте пергаментом, поставте зверху вантаж.

Надішліть в розігріту до 180°С духовку на 30 хвилин. Зніміть вантаж і випікайте ще 10-15 хвилин.

Переверніть форму з готовим сирником на дощечку, зніміть форму і пергамент, залиште остигати при кімнатній температурі. Після приберіть в холодильник мінімум на 5 годин.

Потім сирник треба заглазировать:

Розтопіть шоколад з рослинним маслом в мікрохвильовій печі.

Покладіть сирник на решітку і залийте глазур'ю.

Зніміть сирник з решітки, приберіть в холодильник на 15-20 хвилин для стабілізації глазурі.

Користувачі Мережі подякували Глинську за рецепт:

"Спасибі велике за докладний рецепт🌺 🌺 🌺!!! Смакота 😀 це улюблений десерт))) спасибі, ніколи не пробувала заливати білим шоколадом))) я в передчутті 😍 🔥Рецепт класний 👌 Ліза,під час випікання вантаж злітає і сирник хоче вибратися не дочекавшись 30 хвилин)) може щось не так роблю?",- написали вони.

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