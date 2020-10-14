Победительница кулинарного шоу "Мастер Шеф" Елизавета Глинская поделилась рецептом арахисовой пасты
Как передает Politeka.net, простейший рецепт она опубликовала у себя в Инстаграм. Глинская отметила, что старается не хранить дома разные вредности, но иногда очень хочется сладкого.
«Тогда на помощь мне приходит чайная ложечка такой пасты. Тем более, что готовится она – проще не придумаешь!», - добавила кулинар.
Для приготовления пасты вам понадобится:
- 300 г арахиса,
- 100 г фиников,
- 1/3 ч. л. соли,
- 30-40 мл кокосового масла (можно заменить подсолнечным).
Арахис нужно обжарить в духовке около 15 минут. Предварительно ее нужно разогреть до 170 градусов. Финики следует очистить от кожицы и косточек. Все ингредиенты совмещаем в блендере и пробиваем до состояния пасты.
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Поклонники Елизаветы Глинской не смогли сдержать слов восхищения от такого простого и одновременно оригинального рецепта.
«Лизочка, спасибо Вам за идею с добавлением финика и кокосового масла», «Вкусно... От сахарной ломки спасают Ваши десерты», «Ого, оказывается ее просто сделать)))). Спасибо! На завтрак бутерброд с арахисовой пастой и повидлом из яблок и сливы», «Супер. Сохранила», - пишут пользователи сети.
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