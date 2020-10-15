Відома модель Гюль Бахарі показала себе і розповіла про владу

На фото Гюль здалася в шикарній чорній сукні з прозорими частинами. Бахарі ефектно вигнулася, демонструючи в пікантному декольте пишні груди, яка була без білизни. Красуня стояла на тлі дзеркала у ванній кімнаті, а волосся вирішила залишити розпущеним. Образ вийшов дуже гарячим і спокушає. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Влада рухається", - підписала кадр Гюль.

Фанати поставили понад 5 тисяч лайків і написали коментарі:

"Королева", "Приголомшлива", "не те місто лол", "шалено красива", "ти виглядаєш бомбою", "Супер спокуслива", "чудовий вигляд", " Привіт красуня, який у тебе зріст?", "Одержимий твоїм обличчям", "прекрасна і принадна", "Краса і елегантність"," Твої очі такі милі", "це біографія для мене", "Один з кращих, Машаллах" ," я хочу тебе♪ ️ мені подобається поза на цій картинці".

Повідомлялося, що популярна модель Гюль Бахарі показала яскраве фото з відпочинку.

Так було і з жарким фото з курортної зони, де відпочивала Бахарі. Дівчина підкорила видом в чорному бікіні і пікантною деталлю, яку засвітила нібито випадково.

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