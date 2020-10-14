Українцям нагадали головні правила оформлення та отримання субсидій на комуналку

Про це пише портал 24.

Для оформлення пільг необхідно подати заяву про призначення та надання житлової субсидії у грошовій формі та заповнити декларацію про доходи.

На пільги від держави можуть розраховувати ті українці, у яких доходів не вистачає для оплати комунальних послуг. І не варто забувати, що для кожної сім'ї розмір субсидій розраховується індивідуально.

Згідно із законодавством, субсидію можна отримати готівкою з пенсійними виплатами (до 5 тисяч гривень) або на банківську карту (від 5 тисяч).

Але українці можуть втратити субсидії за умови, якщо буде заборгованість по комуналці понад 340 гривень. В такому випадку, держава позбавляє побутових споживачів пільг.

Про субсидії також можуть забути українці, якщо:

протягом року була покупка на суму понад 50 тисяч;

борги по аліментах понад 3 місяці;

перебували поза Україною більше двох місяців;

отримали спадщину;

безробітні, які не перебувають у Центрі зайнятості;

якщо є у володінні автомобіль, якому менше 5 років.

Більш того, держава планує ретельно перевіряти тих, хто претендує на пільги. У Мінсоцполітики попередили, що субсидії не отримають ті українці, які можуть приховувати свій дохід.

"Будуть припинені виплати тим, хто не подав документи або приховав певні доходи або надходження для того, щоб отримати субсидію. Йдеться про припинення виплат або повернення тих сум, які були призначені неправомірно", - підкреслили в Міністерстві.

Варто зазначити, що на 2021 рік закладено менше витрат на субсидії, ніж на 2020 рік.

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