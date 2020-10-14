Украинцам напомнили главные правила оформления и получения субсидий на коммуналку

Об этом пишет портал 24.

Для оформления льгот необходимо подать заявление о назначении и предоставлении жилищной субсидии в денежной форме и заполнить декларацию о доходах.

На льготы от государства могут рассчитывать те украинцы, у которых доходов не хватает для оплаты коммунальных услуг. И не стоит забывать, что для каждой семьи размер субсидий расчитывается индивидуально.

Согласно законодательству, субсидию можно получить наличными с пенсионными выплатами (до 5 тысяч гривен) или на банковскую карту (от 5 тысяч).

Но украинцы могут потерять субсидии при условии, если будет задолженность по коммуналке свыше 340 гривен. В таком случае, государство лишает бытовых потребителей льгот.

О субсидиях также могут забыть украинцы, если:

в течение года была покупка на сумму свыше 50 тысяч;

долги по алиментам свыше 3 месяцев;

находились вне Украины более двух месяцев;

получили наследство;

безработные, которые не стоят в Центре занятости;

если есть во владении автомобиль, которому менее 5 лет.

Более того, государство планирует тщательно проверять тех, кто претендует на льготы. В Минсоцполитики предупредили, что субсидии не получат те украинцы, которые могут скрывать свой доход.

"Будут прекращены выплаты тем, кто не подал документы или скрыл определенные доходы или поступления для того, чтобы получить субсидию. Речь идет о прекращении выплат или возврате тех сумм, которые были назначены неправомерно", - подчеркнули в министерстве.

Стоит отметить, что на 2021 год заложено меньше расходов на субсидии, чем на 2020 год.

Напомним, что украинцев лишат субсидий и льгот, что изменится с 1 января

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