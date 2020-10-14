Посеред осені в Україні випав перший сніг, який приніс із собою помітне похолодання

Як стало відомо Politeka.net, 14 жовтня снігові опади накрили Карпати на межі Івано-Франківської та Закарпатської області. Прес-служба чорногорського гірського пошуково-рятувального поста опублікувала фото на сторінці в соцмережі Facebook.

У середу вранці на горі Піп Іван Чорногірський пройшов сильний дощ, який супроводжувався мокрим снігом. Станом на 8: 25 рятувальники зафіксували температуру в -4 градуси, а також густий туман, що обмежив видимість до 50 метрів. Земля там присипана сніговою пеленою, судячи зі знімку, там вже вирує справжня зима. Не дивно, адже в горах завжди холоднішає швидше.

Варто відзначити, що днем раніше на попі Івані було набагато тепліше (+5 градусів за Цельсієм). Як повідомляли з чорногорського поста, погода була хмарною, але часом виходило і сонце - це можна помітити на іншому знімку. Вітер був відносно легким, до 2-3 метрів в секунду.

Сніг накрив також Львівську область, зокрема вранці 14 жовтня припорошило селище Славське, розташоване неподалік від гори Високий Верх. Як і на горі Піп Іван, опади прийшли разом з густим туманом, проте заметів поки не намело.

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