Актриса "Кварталу 95" і колишня учасниця "Ліги сміху" Ірина Сопонару скрасила осінню прохолоду гарячим чином

Як передає Politeka.net, вона виклала на своїй сторінці в соцмережі "Instagram" нове фото, яке зробила на тлі сільського пейзажу. Красуня вбралася в теплий білий плащ з поясом, який спокусливо відкрила на грудях. Ірина злегка нахилилася вперед, показавши бездонне декольте. Її зовнішній вигляд доповнили сонцезахисні окуляри і розпущене волосся, розвіваються на вітрі.

Для знімка Ірина Сопонару сперлася руками на дерев'яний паркан, ймовірно, огорожу загону для домашньої худоби. Вона млосно розкрила ротик, насолоджуючись прекрасною погодою. На задньому плані можна помітити тварину, яку випустили попастися.

"Здрастуй, осінь", - підписала знімок Ірина.

Користувачі соціальної мережі оцінили зовнішній вигляд актриси в коментарях до фото:

"Богиня🤤 ✨"; "Фірмова дівчинка❤️😎"; "Ірина, ти миленька ❤ ️ красуня ❤ ️ всесвіт з тобою ❤ ️ любимка❤️"; "вауууу !!!!!!! Незрівнянна дівчинка !!!"; "Потужно!"; "Очаровашка"; "Їжачата зозуленята😍 🤩 яка ти❤❤❤"; "Взагалі крашиха ♥️♥️♥️♥️♥️"; "Класна красуня 😍🔥❤️❤️❤️"; "Офігенна! 👏👏👏🤗💋".

Нагадаємо, що Ірина Сопонару звела з розуму постільними витівками в одній білизні:"можуть тільки дівчатка".

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