"У ній немає оригінальності..."

Проти герцогині Кембриджської Кейт Міддлтон висунули гучні звинувачення

Про це йдеться в Instagram-акаунті Harry_meghan_updates.

Так, дружину принца Вільяма звинуватили в наслідуванні стилю Меган Маркл, яка з принцом Гаррі втекла з палацу.

Герцогиня Кембриджська записала в лондонському Музеї природознавства відеоанонс, присвячений церемонії нагородження переможців конкурсу фотографів-натуралістів Wildlife Photographer of the Year.

Уважні фанати Меган Маркл помітили, що наряд Кейт Міддлтон дуже сильно схожий на той, в якому дружина принца Вільяма була на одному заході пару років тому.

Для відеоролика Кейт одягла все чорне: топ з квадратним вирізом, блейзер від Alexander McQueen за більш ніж $1600 і штани. Свій образ герцогиня Кембриджська вирішила доповнивнити сережками з перлами.

Найцікавіше, що в 2018 році у Меган Маркл був схожий образ, що складається з чорного одягу: штани Altuzarra, блейзер і шовковий топ з квадратним вирізом.

Але шанувальники звинуватив Кейт Міддлтон в наслідуванні Меган Маркл, яку раніше недолюблювали в Королівському палаці.

"Я думаю, що стиль Кейт змінився в кращу сторону, він став більш сучасним і, так, більш схожий на Меган", "як завжди Кейт косплеїть когось, якщо не Принцеса Діана, так Меган, в ній немає оригінальності", "я безумовно думаю, що Кейт копіює Меган", "Кейт хоче бути як Меган, її дрес-код змінився",-написали вони в коментарях.

Раніше ми розповідали, що Меган Маркл і принц Гаррі влаштували подвійне побачення.

Цього разу колишні герцоги Сассекські вирушили в ресторан Lucky's Steakhouse, де вони зустрілися із зірковою парою Девідом Фостером і його дружиною Кетрін МакФі.

Зустріч тривала близько трьох годин, на якій вони насолоджувалися спілкуванням зі старими друзями.

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