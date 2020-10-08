Стало известно, в чем именно ошиблась королева Елизавета II в отношениях с Меган Маркл

Об этом пишет британское издание Mirror.

По словам инсайдеров, монарх ошиблась, когда начала воспринимать Меган Маркл как обычного члена королевской семьи.

Дело в том, что жена принца Гарри - единственный человек в королевской семье, который смог своими силами заработать миллионы фунтов стерлингов и вышел из низов. Поэтому во дворце могли догадываться, что Меган Маркл не станет обычным членом семьи.

«Вместо этого они отправили ее с королевой на открытие моста. Не то чтобы это было неправильно, но они ужасно ошиблись, решив, что невеста младшего сына станет обычным членом королевской семьи. Она никогда не собиралась становиться обычным членом королевской семьи», - уверяет британский эксперт Роберт Лейси.

По словам биографа, Меган Маркл нравилась Елизавете II и королева ее считала "хорошей партией" принцу Гарри.

Ранее был раскрыт план Елизаветы II по Меган Маркл и принцу Гарри.

Так, британский монарх хотела в 2019 году принца Гарри и Меган Маркл отправить жить в ЮАР.

Елизавета II прекрасно знала, что ее внук Гарри с супругой уже устали от королевских обязательств и постоянного внимания журналистов.

Бывшие герцоги также рассматривали возможность переезда в Йоханнесбург, где начали зарождаться их чувства. Там пара, по задумке Букингемского дворца, должна была заниматься благотворительностью и прославлять Великобританию.

Напомним, муж Елизаветы II взбешен поведением Меган Маркл и принца Гарри

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