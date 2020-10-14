Знаменита модель і актриса Памела Андерсон схвилювала чуттєвими образами і розповіла про свої стосунки

Як пише Politeka.net, 53-річна зірка продовжує брати участь у фотосесіях і радувати своїх шанувальників відвертими кадрами, проте в мікроблозі "Instagram" вона частіше нагадує про себе архівними знімками. На цей раз Памела постала на своїй сторінці в білому мереживній сукні, практично напівпрозорим.

памела андерсон

Модель сіла на підлозі кімнати з розсунутими ногами, поділ прикрив пікантні місця, проте стегна залишилися на виду. Білява красуня заплющила очі з задумливим виразом на обличчі і сперлася руками на коліна. Перед нею можна помітити розкидану колоду карт, кілька з яких зірка затиснула в долоні.

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“I am lonely, yet not everybody will do. I don’t know why, some people fill the gaps and others emphasize my loneliness. In reality, those who satisfy me are those who simply allow me to live with my idea of them.” Anais Nin Photo by @karolinaturek

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В описі Андерсон навела цитату письменниці Анаіс Нін:

"Я самотня, але не всі підійдуть. Не знаю, чому одні люди заповнюють прогалини, а інші підкреслюють мою самотність. Насправді мене задовольняють ті, хто просто дозволяє мені жити з моїм уявленням про них».

Незабаром знаменитість виклала в соцмережі ще одне гаряче фото, на якому розляглася в ліжку на животі, ніби хижачка в засідці. Тонкий халатик злегка підвівся знизу, відкривши спокусливий вигляд на стегна Памели Андерсон, сама ж модель млосно обернулася через плече, граючи зі своїм волоссям.

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