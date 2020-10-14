Так і вабить до себе

Знаменита модель і актриса Памела Андерсон схвилювала чуттєвими образами і розповіла про свої стосунки

Як пише Politeka.net, 53-річна зірка продовжує брати участь у фотосесіях і радувати своїх шанувальників відвертими кадрами, проте в мікроблозі "Instagram" вона частіше нагадує про себе архівними знімками. На цей раз Памела постала на своїй сторінці в білому мереживній сукні, практично напівпрозорим.

Модель сіла на підлозі кімнати з розсунутими ногами, поділ прикрив пікантні місця, проте стегна залишилися на виду. Білява красуня заплющила очі з задумливим виразом на обличчі і сперлася руками на коліна. Перед нею можна помітити розкидану колоду карт, кілька з яких зірка затиснула в долоні.

В описі Андерсон навела цитату письменниці Анаіс Нін:

"Я самотня, але не всі підійдуть. Не знаю, чому одні люди заповнюють прогалини, а інші підкреслюють мою самотність. Насправді мене задовольняють ті, хто просто дозволяє мені жити з моїм уявленням про них».

Незабаром знаменитість виклала в соцмережі ще одне гаряче фото, на якому розляглася в ліжку на животі, ніби хижачка в засідці. Тонкий халатик злегка підвівся знизу, відкривши спокусливий вигляд на стегна Памели Андерсон, сама ж модель млосно обернулася через плече, граючи зі своїм волоссям.

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