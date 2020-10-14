Украинцам рассказали, как планируют повышать пенсии

Об этом пишет Обозреватель.

Так, в конце 2020 и в 2021 году запланировано три перерасчета пенсионных выплат.

И это связано с тем, что будет пересмотрен размер прожиточного минимума, который заложен в госбюджете на 2021 год.

Первое повышение запланировано на декабрь 2020 года: уже 1 декабря минимальная пенсия вырастет на 57 гривен (с 1712 до 1769 гривен).

Следующее повышение будет в июле 2021 года - до 1854 гривен, и третий перерасчет - в декабре 2021 года до 1934 гривен.

Более того, с пенсиями будет повышен и прожиточный минимум. С декабря 2020 года: для детей до 6 лет – 1921 грн; для детей 6-18 лет – 2395 грн; для трудоспособных украинцев – 2270 грн; для лиц, утративших трудоспособность – 1769 грн; в общем – 2189 грн.

Уже в июле 2020 года размер минимума для всех категорий вырастет в среднем на 100 гривен: для детей до 6 лет – 2013 грн; для детей до 18 лет – 2510 грн; для трудоспособных лиц – 2379 грн; для украинцев, которые утратили трудоспособность – 1854 грн; в общем – 2294 грн.

Аналогичное повышение произойдет и в декабре 2021 года: для детей до 6 лет – 2100 грн; для детей 6-18 лет – 2618 грн; для трудоспособных лиц – 2481 грн; для лиц, утративших трудоспособность – 1934 грн; в общем – 2393 грн.

Ранее мы предупреждали, что через 15 лет украинцы могут остаться без пенсионный выплат от государства.

Поэтому власти инициируют запуск накопительной пенсионной системы, при которой украинцы будут из своих зарплат себе платить "пенсии".

Напомним, что украинцам раскрыли нюансы подсчета размера пенсии, можно получать до 17 тысяч гривен

Как сообщала Politeka, накопление пенсий может стать новой аферой, украинцев предупредили о проблемах

Также Politeka писала, что пенсии в Украине массово урежут, кто пострадает больше всего