Українську супермодель Аліну Байкову засікли під час прогулянки із зіркою Голлівуду Леонардо Ді Капріо

Про стосунки з відомим актором супермодель розповіла в ефірі програма ЖВЛ.

Так, Аліна Байкова вирішила відреагувати на чутки про можливий роман з Леонардо Ді Капріо. За її словами, це всього лише чутки, а із зіркою Голлівуду вони просто дружать.

Дівчина зізналася, що через проблемний характер їй складно заводити стосунки з чоловіками. А через те, що вона працює з самого дитинства, Аліна звикла розраховувати тільки на свої сили.

"Я з Ді Капріо-друзі, це 100%. Моя найкраща подруга-Тоні Гаррн, а я б ніколи не дозволила собі зустрічатися з чоловіком своєї подружки, навіть з колишнім", – зізнавалася вже раніше Аліна Байкова.

Більш того, супермодель зізналася, що готова до заміжжя і народження дитини, але вона поки не хоче загадувати наперед.

"Я живу, як живу. Точно знаю, що там, нагорі, для мене вже все розписано. Мене ще доля не підводила", - додала Байкова в спілкуванні з журналістами.

Раніше ми розповідали про можливе поповнення в родині Леонардо Ді Капріо.

Так, журналісти почали стверджувати, що 22-річна модель Каміла Морроне, якій приписують роман із зіркою Голлівуду, нібито вагітна.

Однак, ці чутки розвіялися після того, як з'явилися свіжі знімки з Камілою Морроне з Голлівуду.

Так, молода модель для прогулянки вибрала довге чорне плаття з глибоким декольте, щоб показати фанатам, що вони не чекають з Ді Капріо поповнення в родині.

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