Украинскую супермодель Алину Байкову засекли во время прогулки со звездой Голливуда Леонардо Ди Каприо
Об отношениях с известным актером супермодель рассказала в эфире программы ЖВЛ.
Так, Алина Байкова решила отреагировать на слухи о возможном романе с Леонардо Ди Каприо. По ее словам, это всего лишь слухи, а со звездой Голливуда они просто дружат.
Девушка призналась, что из-за проблемного характера ей сложно заводить отношения с мужчинами. А из-за того, что она работает с самого детства, Алина привыкла рассчитывать только на свои силы.
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"Я с Ди Каприо – друзья, это 100%. Моя лучшая подруга – Тони Гаррн, а я бы никогда не позволила себе встречаться с мужчиной своей подружки, даже с бывшим", – признавалась уже ранее Алина Байкова.
Более того, супермодель призналась, что готова к замужеству и рождению ребенка, но она пока не хочет загадывать наперед.
"Я живу, как живу. Точно знаю, что там, наверху, для меня уже все расписано. Меня еще судьба не подводила", – добавила Байкова в общении с журналистами.
Ранее мы рассказывали о возможном пополнении в семье Леонардо Ди Каприо.
Так, журналисты начали утверждать, что 22-летняя модель Камила Морроне, которой приписывают роман со звездой Голливуда, якобы беременна.
Однако, эти слухи развеялись после того, как появились свежие снимки с Камилой Морроне из Голливуда.
Так, молодая модель для прогулки выбрала длинное черное платье с глубоким декольте, чтобы показать фанатам, что они не ждут с Ди Каприо пополнение в семье.
Напомним, экс-невеста Ди Каприо сразила наповал растрепанным видом в купальнике
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