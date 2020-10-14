Які цифри будуть в платіжках

Стало відомо, що буде з ціною на газ для побутових споживачів в опалювальному сезоні

Про це розповів глава Мінфіну Сергій Марченко, передає прес-служба профільного міністерства.

За його словами, цього року ринкова вартість блакитного палива нижча, ніж у 2019 році, тому Мінфін прогнозує зниження розцінок на газ у нинішньому опалювальному сезоні.

"На ринку з'явилося більше постачальників газу. Одним з таких постачальників є НАК "Нафтогаз". На ринку газу немає монополії, а є можливість вибирати. Є ринок і ринкова ціна", - цитує прес-служба профільного міністра.

Сергій Марченко також зазначив, що система субсидій з оплати комуналки залишилася незмінною, а показник пільги також розраховується з урахуванням сукупного доходу сім'ї.

"Передбачаємо наступного року 36,6 млрд гривень на виплату субсидій. Їх отримають саме ті категорії, які найбільше цього потребують - чий сімейний сукупний дохід не дозволяє безболісно платити за житлово-комунальні послуги. Показник субсидії розраховується з урахуванням сукупного доходу сім'ї, площі приміщень, в яких вона живе", - резюмував Сергій Марченко.

Раніше ми розповідали, що в Україні будуть по-новому розраховувати комуналку.

Так, Кабмін хоче передати місцевій владі право формувати комунальні тарифи.

І тепер невідомо, як на місцях будуть формувати "економічно обгрунтований тариф", в який можуть включати премії співробітникам комунальних підприємств.

Але останнє слово за Верховною Радою, яка має затвердити законопроект, розроблений урядом.

Нагадавши, тарифи на комуналку накрутять в кілька разів, літні ціни здадуться копійками.

Як повідомляла Politeka, перегляд тарифів на комуналку, Шмигаль зробив важливу заяву.

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