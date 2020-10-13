Зірка серіалу "Свати" Тетяна Кравченко зворушила спільним фото з колегою по знімальному майданчику Людмилою Артем'євою

Миле фото актрис з'явилося на одній з фан-сторінок в Instagram. Про це пише Politeka.net.

Виконавиці ролей "Валюхи" і "Ольги Миколаївни" в популярному серіалі "Свати" на фото сидять за столом, дивлячись в екран комп'ютера. При цьому Кравченко позує в білій блузці, а Артем'єва – в чорній.

Кравченко зворушливо обіймає колегу за плече і притискає до себе, а Артем'єва Веселому сміється. Обидві актриси виглядають дуже щасливими.

"З Людмилою Вікторівною", - йдеться у підписі до фото.

Шанувальники актрис тут же почали коментувати пост.

"І Артем'єва і Кравченко шикарні актриси. Обожнюю дивитися фільми, де вони грають", "обох обожнюємо всією сім'єю. Класні", "дуже нрявятся обидві!!! У будь-якому фільмі - не гра, а життя! Талановиті безмежно!!", "Дівчатка-приспівочки", "чудові актриси! Милуюся ними кожен день", "дві чудові, талановиті жінки", - пишуть люди.

Раніше ми писали, що частина головних акторів покине шоу, через що новий сезон серіалу чекають кардинальні зміни. Як відомо, Микола Добринін, який зіграв Мітяя, відмовився продовжувати зйомки, а Людмила Артем'єва планує виїхати до Німеччини на "невизначений термін".

У планах творців серіалу продовжити проект під іншою назвою. В новинах фігурує назва «Зовиця».

Нагадавши, зірка "Сватів", що покинула серіал, показала себе в молодості: "Красуня і розумниця".

Як повідомляла Politeka, зірку "Сватів", що кинула серіал, зняли з відомим актором і трьома пляшками: "зметикували на двох".

Також Politeka писала, що зірка "Сватів" звела з розуму елегантним образом з яскравим акцентом: "Своя родзинка".