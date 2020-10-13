Звезда сериала «Сваты» Татьяна Кравченко растрогала совместным фото с коллегой по съемочной площадке Людмилой Артемьевой

Милое фото актрис появилось на одной из фан-страниц в Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

Исполнительницы ролей «Валюхи» и «Ольги Николаевны» в популярном сериале «Сваты» на фото сидят за столом, глядя в экран компьютера. При этом Кравченко позирует в белой блузке, а Артемьева – в черной.

Кравченко трогательно приобнимает коллегу за плечо и прижимает к себе, а Артемьева веселом смеется. Обе актрисы выглядят очень счастливыми.

«С Людмилой Викторовной», - говорится в подписи к фото.

Поклонники актрис тут же принялись комментировать пост.

«И Артемьева и Кравченко шикарные актрисы. Обожаю смотреть фильмы, где они играют» «Обеих обожаем всей семьёй. Классные», «Очень нрявятся обе!!! В любом фильме - не игра, а жизнь! Талантливы безгранично!!», «Девочки-припевочки», «Великолепные актрисы! Любуюсь ими каждый день», «Две чудесные, талантливые женщины», - пишут люди.

Ранее мы писали, что часть главных актеров покинет шоу, из-за чего новый сезон сериала ждут кардинальные изменения. Как известно, Николай Добрынин, сыгравший Митяя, отказался продолжать съемки, а Людмила Артемьева планирует уехать в Германию на "неопределенный срок".

В планах создателей сериала продолжить проект под другим названием. В новостях фигурирует название «Золовка».

Напомним, покинувшая сериал звезда "Сватов" показала себя в молодости: "Красавица и умница".

Как сообщала Politeka, бросившую сериал звезду «Сватов» засняли с известным актером и тремя бутылками: «Сообразили на двоих».

Также Politeka писала, что звезда «Сватов» свела с ума элегантным образом с ярким акцентом: «Своя изюминка».