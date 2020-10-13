Дан Балан поділився зворушливим фото, на якому позує з дітьми, на честь свого нового досягнення
Відомий молдавський співак, який останнім часом набув великої популярності в Україні багато в чому завдяки приписуваному йому роману з Тіною Кароль, опублікував новий пост у своєму Instagram. Про це пише Politeka.net.
На фото Балан позує з двома темношкірими дітьми, а за ними видніються і інші малюки. Цей знімок був зроблений під час зйомок кліпу Numa Numa 2 в Уганді, в якому Балан щосили веселився з місцевими малюками, згадуючи культову пісню O-Zone - Dragostea Din Tei.
Нещодавно цей кліп, випущений в 2018 році, набрав більше 100 мільйонів переглядів. З цього приводу співак і опублікував знімок.
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Його шанувальники тут же відгукнулися на публікацію.
"Дан, ця обкладинка, це натяк?", "Неймовірно! Які щасливі очі!", "Діти на нього схожі...", "Чому такий милий?", "Найчарівніша в світі мордочка", "такі милі, очаровашки", - пишуть люди.
Раніше ми писали, що Дан Балан розбурхав новим кадром з дівчиною, з якою йому приписують роман.
Чутки про роман Дана і його романтичні почуття до молодого хореографа з його команди Світлані Соколової лише посилилися.
На новому фото артист з колегою відображені на сцені під час танцю. При цьому сам Дан повернувся до дівчини, відставивши п'яту точку, А вона дзеркально відобразила даний рух, приховавши обличчя від публіки.
Нагадавши, невгамовний Дан Балан здивував божевільним танцем: "Припадковість зараз в моді".
Як повідомляла Politeka, смиканий Дан Балан розбурхав новим відео, Кароль виявилася не при справах: "Краще б була Тіна...".
Також Politeka писала, що Дан Балан дав волю почуттям поруч з гарячою блондинкою, в мережі розкрили її ім'я: "Наш кудряш!".