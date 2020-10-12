Известный молдавский певец Дан Балан взбудоражил новым кадром с девушкой, с которой ему приписывают роман

После того, как Тина Кароль и Дан Балан прекратили общение, завязанное ранее по работе, слухи об их якобы романтических отношениях начали угасать. Никаких подтверждений роману не было, однако сами звезды иногда делились совместными кадрами, сделанными на проекте и даже отрывками записанных заранее звонков. Все дело в том, что после шоу звезды какое-то время работали над созданием совместной песни.

Далее Тина общалась с Баланом по теме, связанной с презентацией своей трилогии, которую представила не так давно в сети. Сейчас звезды не публикуют ничего, связанного друг с другом, а потом слухи о романе Дана и его романтических чувствах к молодому хореографу из его команды Светлане Соколовой лишь усилились.

На новом фото артист с коллегой запечатлены на сцене во время танца. При этом сам Дан повернулся к девушке, отставив пятую точку, а она зеркально отобразила данное движение, скрыв лицо от публики.

Жаркий кадр с выступления сразу принялись обсуждать в сети:

«Хочется пошутить про Светочку👏; Вот вам и Оз 😂😂😂😂; Даник, ты там фотки спутал кажется, а так огонь🔥🔥🔥🔥; Лучший 😍💜; Мы скучаем😘❤️; Скучаем Дан ♥️😍; Самые лучшие😍❤️; Доброе утро,наш дорогой кудряш!💜💜💜; Света наше солнце,любим тебя и не дадим в обиду) @sakalyova; Дан, а как же Тина?; Такая экспрессия! 🔥🔥🔥;Красивые 😻😻».

Ранее мы также сообщали, что новая "девушка" Дана Балана скоро будет на устах у всех поклонников творчества певца, а также фанатов певицы Тины Кароль. Ведь совсем недавно сеть гудела об их романе, зародившемся еще на шоу «Голос країни». Но, по всей видимости, роман уже закончился – Дан Балан отметил свой 41-й день рождения с красоткой из своей команды Светланой Соколовой.

Самое последнее фото красотки с молдованином Баланом ошарашило ее друзей:

«И чё люди такие злобные, глупые, мелкие, черноротые и чорнодушие... Девочка Света, ты- прелесть! Береги себя в этом мире!», «Восхищаюсь, люблю и уважаю. Очень милые. Не слушайте злых теток, это у них наверное возростные проявления.», «Красивая талантливая пара», «Света классную провокацию устроила! Есть о чем девушкам поговорить, ну и помечтать заодно!», «Эх Светка, зря ты это сделала.... Сейчас польётся много грязи... и ты почувствуешь на себе "истинное" лицо публики!!! Даже если ты ничего плохого и не хотела сделать...».

Напомним, дерганый Дан Балан взбудоражил новым видео, Кароль оказалась не у дел: "Лучше бы была Тина...".

Как сообщала Politeka, флиртующую Тину Кароль заподозрили в романе со своим гитаристом: "Вся история с Даном Баланом...".

Также Politeka писала, что совместное видео Тины Кароль и Дана Балана вызвало настоящий переполох: "Наконец-то все сомнения ушли".