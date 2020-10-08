Известный молдавский певец Дан Балан удивил необычными танцевальными движениями в стильном образе

Артист, которому после шоу "Голос країни" приписывают роман с Тиной Кароль, поделился забавным коротким видео в Инстаграм. Об этом сообщает Politeka.net.

Балан опубликовал кадры из своего нового клипа на песню «Crazy Loop - 80’s on my brain». В нем певец примерил на себя стильный образ из 80-х. На нем белая рубашка, брюки с подтяжками, галстук и стильные очки в белой оправе.

На коротком фрагменте из клипа Балан забавно танцует под зажигательную музыку, повторяя одно и то же движение.

Поклонники певца не смогли пройти мимо таких кадров. При этом некоторые отмечают, что танец певца больше напоминает припадок.

«Дан, ждем альбом, который ты написал под вдохновением Тины Кароль. Когда он уже выйдет?» «Последний романтик Кишинева, вернись», «Дан, не реален! Чувство ритма, пластичность, музыкальность! Время не властно над Даном! Надеемся, нас ждёт сюрприз!», «Движения огонь, я бы не смогла так», «Дан от таких движений, дыхание замирает», «Припадошность сейчас в моде. Видели видео где модель с припадками выходила на подиум?», - пишут люди в комментариях.

Напомним, дерганый Дан Балан взбудоражил новым видео, Кароль оказалась не у дел: "Лучше бы была Тина...".

Как сообщала Politeka, флиртующую Тину Кароль заподозрили в романе со своим гитаристом: "Вся история с Даном Баланом...".

Также Politeka писала, что совместное видео Тины Кароль и Дана Балана вызвало настоящий переполох: "Наконец-то все сомнения ушли".