Зірка Студії "Квартал 95" Віра Кекелія вразила романтичним образом і розповіла про зйомки

Артистка "Жіночого кварталу" поділилася новим постом у своєму Instagram. Про це пише Politeka.net.

"Велика частина програм Життя цих людей відзняті! Начебто тільки все почалося, а ми вже пройшли екватор;)", - написала Кекелія.

Цей пост вона супроводила серією своїх нових знімків. На них вона позує в розкішному атласному костюмі темно-бірюзового кольору. Наряд з широкими рукавами виглядає дуже незвично і жіночно. Доповнює образ красуні гламурний макіяж в світлих відтінках з блискучими тінями.

Шанувальники віри не змогли пройти повз такого посту.

"Такий колір сукні красивий. Тобі дуже личить!", "Милуюся", "яка ти витончена", "нереальна красуня", - пишуть українці.

До цього ми писали, що Кекелія показала струнку фігуру в елегантній сукні.

Артистка "Жіночого кварталу" показала розкішний образ у своєму Instagram.

Вона також опублікувала два своїх нових знімка. На них гумористка позує в довгій білій сукні. Облягаючий наряд з глибоким декольте ідеально підкреслює пишні груди і тонку талію артистки. Свій образ Кекелія доповнила оригінальною прикрасою у вигляді тонкого золотистого ланцюжка, що звисає з шиї на її руку.

Нагадавши, кокетлива блондинка з "Квартал 95 «виставила напоказ білосніжне декольте: "Мадонна".

Як повідомляла Politeka, блондинка з " Квартал 95 "ефектно сіла на шпагат, не залишивши байдужих: "трохи мотивації".

Також Politeka писала, що Кекелія, Адамчук та інші зірки " Квартал 95 "помірялися принадами в розкішних сукнях: "богині!".