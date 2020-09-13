Звезда Студии «Квартал 95» Вера Кекелия показала стройную фигуру в элегантном платье

Артистка «Женского Квартала» показала роскошный образ в своем Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

«Среди вопросов ЗНО есть такой: «С чем у вас ассоциируется белый цвет?» Ваши варианты?;)))) правильный ответ по версии ЗНО есть!», - написала Кекелия в своем посте.

Она также опубликовала два своих новых снимка. На них юмористка позирует в длинном белом платье. Облегающий наряд с глубоким декольте идеально подчеркивает пышную грудь и тонкую талию артистки. Свой образ Кекелия дополнила оригинальным украшением в виде тонкой золотистой цепочки, свисающей с шеи на ее руку.

Поклонники артистки активно комментируют ее пост, отвечая на заданный вопрос.

«Чистота, нежность, невинность», «Невеста», «С чистотой) со свадьбой», «Мадонна», «Лёгкость, свобода, чистота, свежесть», «Супер певица! А ещё и красавица!», - пишут люди.

Ранее мы писали, что Кекелия очаровала нежным образом с цветами.

Красивые кадры появились на странице "Женского квартала" в социальной сети "Инстаграм". Певица предстала на фото в полосатом платье, которое обнажило ее хрупкие плечи, можно также заметить, что девушка не надела бюстгальтер. В руки Вера Кекелия взяла довольно большой букет из различных цветов - они добавили композиции ярких красок. Образ довершила пышная прическа с кудрями, которые торчали во все стороны.

Напомним, игривая красотка из "Квартал 95" посветила бюстом в образе ковбойши: "Чуть помедленнее!".

Как сообщала Politeka, горячая блондинка из "Квартал 95" прикрыла бюст цветами, позабыв о лифчике.

Также Politeka писала, что подвыпившая блондинка из "Квартал 95" сверкнула красотой в огромном декольте.