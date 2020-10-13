Модель купальників і нижньої білизни Демі Роуз, яку називають "британською Кардашьян", показала незвичний образ в мереживах

Дівчина продовжує публікувати в Instagram стильні фото в білизні, так як займається його рекламою вже не перший рік. У той же час на фан-акаунтах, присвячених Демі, досить багато кадрів, які сама Роуз не публікує з тих чи інших причин.

Пишногруда красуня намагається показувати найсміливіші образи, адже демонструючи свою фігуру, вона немов доводить, що приймає себе і свої недоліки в будь-якому вигляді. З цієї ж причини вона не худне і не робить пластики. Раніше Роуз бажала змінити себе під стандартні параметри моделей, проте потрапила в лікарню через занадто сувору дієту.

Тепер вона блищить без збентеження в білизні і з гордістю розповідає, що не бачить в цьому поганого. Втім, вбрання зірки більш скромні також сприймають позитивно в мережі. Шостий розмір бюст темно-синє плаття з тонких мережив приховало насилу. Ось що пишуть в мережі:

"Яка красива і симпатична жінка👏 🔥; красива Барбі❤️😍 👶 💘; який жіночий захват😍 😍 😍 😍 🌹; яка краса жінки !!; У тебе прекрасне тіло, їм хотілося б зігріти своє, красива жінка !!!!!!!!!; Як смачно вся ця Мамасіта, Ти особлива; Ти королева, любов моя, яке красиве тіло у тебе унікальне; Дорогоцінна краса; це красиво красиво❤; дуже красивий; красива ... поза ... 👍 ; твої чуттєві губи, твоє чарівне обличчя і твоє Вогняне і ефектне тіло !!! 🔥».

Раніше Демі Роуз здалася в сміливому образі і розповіла про свою філософію.

На фото Демі позувала в рожевій сукні з поясом на талії. Роуз залишила волосся розпущеним, а рукою задерла знизу наряд трохи. Модель дивилася в об'єктив камери, показуючи всю свою красу у величезному декольте без білизни. На другому кадрі зірка вже ще більше відтягнула вбрання рукою, показуючи, що ховала під ним. Фото вийшли досить спокусливими і сонячними.

Фанати поставили понад 200 тисяч лайків і написали коментарі:

"Одержимий другою картинкою", "поділися своїми почуттями", "виглядає так чудово", "дуже красиві дівчата коли-небудь", "ви дуже чарівні в цій сукні міс Роуз", "ви ефектна жінка", "я так сильно тебе люблю", "дивовижна солодкість краси", "Супер мадам я люблю тебе".

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