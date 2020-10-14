Максим Галкін продовжив милу сімейну традицію з їх з Пугачовою сином Гаррі

Як відомо, Примадонна російської сцени і відомий шоумен виховують двійнят – Лізу і Гаррі Галкіних. Зірки регулярно діляться новими кадрами з підростаючими дітьми зі своїми шанувальниками. Як повідомляє Politeka.net, цього разу гуморист вирішив показати зворушливий архівний кадр з сином, коли хлопчик був ще зовсім маленький.

На фото Галкін тримає сина на руках і щасливо посміхається. Для порівняння він опублікував поруч таке ж фото, на якому він ще зовсім маленький сидить на руках у власного батька. Варто відзначити, що син гумориста явно схожий на нього в дитинстві.

"Гаррі і я, я і тато", - коротко підписав кадри артист.

Відзначимо, що його шанувальники не змогли прокоментувати фото, адже в розділі сторіз відсутня така можливість.

Раніше ми писали, що Галкін вразив шанувальників яскравим перевтіленням в Леді Гагу.

Галкін вирішив спародіювати знамениту сцену з радянського фільму "Службовий роман" з Людмилою Прокоф'євною і Новосельцевим. При цьому артист вніс свої корективи і замість Калугіної постав в образі популярної американської співачки Леді Гаги.

В цей час Галкін красується в кадрі в яскраво-червоній сукні з декольте, величезним перукою кольору блонд і яскравим макіяжем.

Нагадавши, підхмелена Алла Пугачова грюкнула дверима перед носом цікавих: "Максимка п'яненький".

Як повідомляла Politeka, щасливий Галкін показав високу красуню, яка прижилася у них вдома: "Майже Алліна ровесниця".

Також Politeka писала, що унікальне фото Галкіна з Пугачовою в обнімку з донькою потрапило в мережу: "Вже складно дізнатися".