Відомий російський шоумен і чоловік Алли Пугачової Максим Галкін вразив шанувальників яскравим перевтіленням у Леді Гагу

Артист поділився новим кумедним відео у своєму Instagram. Про це пише Politeka.net (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку вниз).

Галкін вирішив спародіювати знамениту сцену з радянського фільму "Службовий роман" з Людмилою Прокоф'євною і Новосельцевим. При цьому артист вніс свої корективи і замість Калугіної постав в образі популярної американської співачки Леді Гаги.

"- Ну що ж ви мовчите? Мені все це не личить? Мене... ой, це... Мені не слід було всього цього надягати. Я, звичайно, мабуть, виглядаю смішною. Якщо все це без смаку, я можу зняти", - чути за кадром цитати з фільму.

В цей час Галкін красується в кадрі в яскраво-червоній сукні з декольте, величезною перукою кольору блонд і яскравим макіяжем.

"#Ледігагамценськогоповіту До чого очікування на зйомках доводить", - підписав кадри гуморист.

Його шанувальники тут же почали коментувати відео.

"Оце так блондиночка! Вау! Уля ля! Круто Супер. Шикарно. Богиня. Янголятко", "Спонсор мого відмінного настрою-Максим!", "А плаття у кого взяли? Думаю що у неї", "Лизочка тіні наводила?", "Ви такий лапочка", "Нагієв в молодості", "чому у Леді в Мценському повіту волохаті руки?",- пишуть люди.

Нагадаємо, підхмелена Алла Пугачова грюкнула дверима перед носом цікавих: "Максимка п'яненький".

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