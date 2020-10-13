Известный российский шоумен и муж Аллы Пугачевой Максим Галкин впечатлил поклонников ярким перевоплощением в Леди Гагу

Артист поделился новым забавным видео в своем Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу вниз).

Галкин решил спародировать знаменитую сцену из советского фильма «Служебный роман» с Людмилой Прокофьевной и Новосельцевым. При этом артист внес свои коррективы и вместо Калугиной предстал в образе популярной американской певицы Леди Гаги.

«- Ну что же вы молчите? Мне всё это не идет? Мне... ой, это... Мне не следовало всего этого надевать. Я, конечно, должно быть, выгляжу смешной. Если всё это безвкусно, я могу снять», - слышны за кадром цитаты из фильма.

В это время Галкин красуется в кадре в ярко-красном платье с декольте, огромным париком цвета блонд и ярким макияжем.

«#ЛедиГагаМценскогоУезда До чего ожидание на съёмках доводит», - подписал кадры юморист.

Его поклонники тут же принялись комментировать видео.

«Вот это блондиночка! Вау! Уля ля! Круто Супер. Шикарно. Богиня. Ангелочек», «Спонсор моего отличного настроения - Максим!», «А платье у кого взяли? Думаю что у Нее», «Лизочка тени наводила?», «Вы такой лапочка», «Нагиев в молодости», «Почему у леди в Мценском уезде волосатые руки?», - пишут люди.

Напомним, подвыпившая Алла Пугачева хлопнула дверью перед носом любопытствующих: "Максимка пьяненький".

Как сообщала Politeka, счастливый Галкин показал высокую красавицу, которая прижилась у них дома: «Почти Аллина ровесница».

Также Politeka писала, что уникальное фото Галкина с Пугачевой в обнимку с дочкой попало в сеть: "Уже сложно узнать".