Известный российский шоумен и муж Аллы Пугачевой Максим Галкин впечатлил поклонников ярким перевоплощением в Леди Гагу
Артист поделился новым забавным видео в своем Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу вниз).
Галкин решил спародировать знаменитую сцену из советского фильма «Служебный роман» с Людмилой Прокофьевной и Новосельцевым. При этом артист внес свои коррективы и вместо Калугиной предстал в образе популярной американской певицы Леди Гаги.
«- Ну что же вы молчите? Мне всё это не идет? Мне... ой, это... Мне не следовало всего этого надевать. Я, конечно, должно быть, выгляжу смешной. Если всё это безвкусно, я могу снять», - слышны за кадром цитаты из фильма.
В это время Галкин красуется в кадре в ярко-красном платье с декольте, огромным париком цвета блонд и ярким макияжем.
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«#ЛедиГагаМценскогоУезда До чего ожидание на съёмках доводит», - подписал кадры юморист.
Его поклонники тут же принялись комментировать видео.
«Вот это блондиночка! Вау! Уля ля! Круто Супер. Шикарно. Богиня. Ангелочек», «Спонсор моего отличного настроения - Максим!», «А платье у кого взяли? Думаю что у Нее», «Лизочка тени наводила?», «Вы такой лапочка», «Нагиев в молодости», «Почему у леди в Мценском уезде волосатые руки?», - пишут люди.
Напомним, подвыпившая Алла Пугачева хлопнула дверью перед носом любопытствующих: "Максимка пьяненький".
Как сообщала Politeka, счастливый Галкин показал высокую красавицу, которая прижилась у них дома: «Почти Аллина ровесница».
Также Politeka писала, что уникальное фото Галкина с Пугачевой в обнимку с дочкой попало в сеть: "Уже сложно узнать".