Відомий український танцюрист і суддя шоу "Танці з зірками" Влад Яма похвалився результатами інтенсивного тренування

Зірка виклав на своїй сторінці в "Instagram" свіже селфі, яке зробив відразу після пробіжки, повідомляє Politeka.net. На фото він зображений в яскраво-червоній спортивній майці, його голова злегка виблискує на сонці від поту, а зосереджений погляд красномовно говорить про перенесені навантаження. На задньому плані можна помітити густу зелень і морську синяву.

"Позаду - море і 11 кілометрів бігу. Ноги сьогодні несли самі, а кросівки були продовженням ноги🏃 🏼", - поділився Влад Яма своїми враженнями в описі до публікації.

У коментарях користувачі соцмережі похвалили зірку "Танців з зірками" за підтримку спортивної форми навіть на курорті:

"Круто! Вмієте ви, Влад, добре проводити час 😘💪🏻😎🏃🏼♂️💋💋💋"; "За 11 км респект👍 🤘"; " Влад! Як готель? Нам він дуже подобається в Туреччині"; "Полетіти в Туреччину щоб побігати"; "Красунчик і трудяга! Успіх - результат! Дякую за надихаючий приклад!👏😍😍".

Раніше Влад Яма розмістив в мікроблозі знімок разом з маленьким синочком Леоном і красунею дружиною Влада Лілією в ошатній чорній сукні. Танцюрист взяв Дитину на руки, а щаслива мама його поцілувала.

Нагадаємо, що скандал ями і Лесі Нікітюк, танцюрист вразив зізнанням: "я цього точно не планував...".

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