Карантин через китайський вірус в Україні продовжують до кінця 2020 року

Як повідомляє Politeka.net, таке рішення прем'єр-міністр Денис Шмигаль оголосив 13 жовтня на позачерговому засіданні Кабміну. Чиновники визначили, яких обмежень українцям доведеться дотримуватися до 31 Грудня.

Так в "червоній" зоні масові заходи будуть заборонені повністю, в" помаранчевій "дозволять збиратися не більше, ніж по 20 осіб, в "жовтій" - по 30, а в "зеленій" - по 50. При цьому скрізь потрібно буде дотримуватися безпечної дистанції в півтора метра і обов'язково носити захисні маски. Спортивні заходи мають намір проводити без глядачів, що стосується міжнародних змагань - їх будуть погоджувати в окремому порядку.

В рамках адаптивного карантину Кабмін порекомендував ВНЗ повністю перейти на віддалене навчання на період з 15 жовтня по 15 листопада. Школам же порадили перенести осінні канікули на 15-30 жовтня, після чого теж перевести навчальний процес на дистанційну форму. Денис Шмигаль також розпорядився, щоб українцям щодня проводили до 75 тисяч тестів до кінця поточного року.

Раніше стало відомо, що суми і Канів потрапили в "червону" карантинну зону за рішенням Держкомісії. У цих містах з 12 жовтня заборонена робота ресторанів, фітнес-центрів, та інших закладів. Крім того, обмежені перевезення пасажирів автомобільним, залізничним транспортом.

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