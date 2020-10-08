Украинские заробитчане со страхом ждут ужесточения карантина за границей
Количество зараженных китайским вирусом стремительно растет не только в Украине, но и за ее пределами, поэтому многие страны готовятся к ужесточению карантина. Так, в Чехии до 30 октября возобновили режим жесткого карантина, чтобы замедлить рост заболеваемости.
Как рассказала «КП в Украине» украинка Мария, работающая в Чехии, ограничения коснулись работы многих заведений. Несмотря на то, что власти Чехии обещали больше не вводить жестких мер, болезнь оказалась сильнее.
Еще одна соотечественница Илона рассказала, что в связи с карантинными ограничениями будут сокращать и время работы сотрудников. По ее словам, некоторым украинцам уже приходится подыскивать новую работу, так как их переводят работать на полдня. Грядут увольнения и в ресторанном бизнесе, который пострадает из-за карантина. Первыми, конечно, будут сокращать заробитчан.
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Стоит отметить, что проблемы с карантином есть не только в Чехии, но и в Словакии. 1 октября было принято решение ввести жесткие карантинные меры на ближайшие 45 дней.
«Все вышло из-под контроля. Мы наслаждались отдыхом, барами и ресторанами летом, и вот результат», - отметил премьер-министр Словакии Игорь Матович, добавив, что больше игнорировать правила нельзя.
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