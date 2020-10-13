Карантин из-за китайского вируса в Украине продлевают до конца 2020 года

Как сообщает Politeka.net, такое решение премьер-министр Денис Шмыгаль объявил 13 октября на внеочередном заседании Кабмина. Чиновники определили, какие ограничения украинцам придется соблюдать до 31 декабря.

Так в "красной" зоне массовые мероприятия будут запрещены полностью, в "оранжевой" разрешат собираться не более, чем по 20 человек, в "желтой" - по 30, а в "зеленой" - по 50. При этом везде нужно будет соблюдать безопасную дистанцию в полтора метра и обязательно носить защитные маски. Спортивные мероприятия намерены проводить без зрителей, что касается международных соревнований - их будут согласовывать в отдельном порядке.

В рамках адаптивного карантина Кабмин порекомендовал ВУЗам полностью перейти на удаленное обучение на период с 15 октября по 15 ноября. Школам же посоветовали перенести осенние каникулы на 15-30 октября, после чего тоже перевести учебный процесс на дистанционную форму. Денис Шмыгаль также распорядился, чтобы украинцам ежедневно проводили до 75 тысяч тестов до конца текущего года.

Ранее стало известно, что Сумы и Канев попали в "красную" карантинную зону по решению Госкомиссии. В этих городах с 12 октября запрещена работа ресторанов, фитнес-центров, и других заведений. Кроме того, ограничены перевозки пассажиров автомобильным, железнодорожным транспортом.

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