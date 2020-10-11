В ближайшее время школы в Украине, вероятно, переведут на онлайн-обучение
Министерство образования якобы уже подготовило для них соответствующие инструкции.
Об этом, ссылаясь на информацию от пресс-службы профильного министерства, сообщил Telegram-канал PavlovskyNEWS.
В частности, письменные рекомендации все без исключения классы и учебные заведения получат 12 октября, с этого дня якобы заработают ограничения. Отмечается, что переход на дистанционное обучение не связан с проведением местных выборов в стране 25 октября.
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Причиной такого решения стал непосредственно рост заболеваемости на китайский вирус в регионах Украины.
При этом в МОН подчеркнули, что окончательное решение в областях будут принимать на местах органы самоуправления, которым подчинены учебные заведения. Это также касается детских садиков, лишь местные органы самоуправления будут принимать решение о переходе на онлайн-обучение.
Также ранее сообщалось, что найти возможность организовать дистанционное обучение в школах в следующие две недели призвал исполняющий обязанности министра образования и науки Сергей Шкарлет.
По словам Шкарлета, в связи с растущим уровнем заболеваемости китайским вирусом среди украинцев Минобразования совместно с Минздравом постоянно следят за ситуацией, в том числе и в учебных заведениях. Шкарлет подчеркнул, что он в курсе и понимает, что эти вопросы решаются на местах, однако отметил, что в сложившейся ситуации Киев и регионы должны действовать совместно.
Напомним, тысячи школьников перевели на дистанционку на Одесчине.
Как сообщала Politeka, украинцам объявили об усилении карантина, кого это коснется.
Также Politeka писала, что дистанционка в школах на карантине вывела из себя украинцев.