В ближайшее время школы в Украине, вероятно, переведут на онлайн-обучение

Министерство образования якобы уже подготовило для них соответствующие инструкции.

Об этом, ссылаясь на информацию от пресс-службы профильного министерства, сообщил Telegram-канал PavlovskyNEWS.

В частности, письменные рекомендации все без исключения классы и учебные заведения получат 12 октября, с этого дня якобы заработают ограничения. Отмечается, что переход на дистанционное обучение не связан с проведением местных выборов в стране 25 октября.

Причиной такого решения стал непосредственно рост заболеваемости на китайский вирус в регионах Украины.

При этом в МОН подчеркнули, что окончательное решение в областях будут принимать на местах органы самоуправления, которым подчинены учебные заведения. Это также касается детских садиков, лишь местные органы самоуправления будут принимать решение о переходе на онлайн-обучение.

Также ранее сообщалось, что найти возможность организовать дистанционное обучение в школах в следующие две недели призвал исполняющий обязанности министра образования и науки Сергей Шкарлет.

По словам Шкарлета, в связи с растущим уровнем заболеваемости китайским вирусом среди украинцев Минобразования совместно с Минздравом постоянно следят за ситуацией, в том числе и в учебных заведениях. Шкарлет подчеркнул, что он в курсе и понимает, что эти вопросы решаются на местах, однако отметил, что в сложившейся ситуации Киев и регионы должны действовать совместно.

Напомним, тысячи школьников перевели на дистанционку на Одесчине.

Как сообщала Politeka, украинцам объявили об усилении карантина, кого это коснется.

Также Politeka писала, что дистанционка в школах на карантине вывела из себя украинцев.