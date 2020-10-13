Кожен українець, який звернеться за допомогою до держави, піддасться жорсткій перевірці

У 2021 році українців чекають зміни, адже їх особисті дані будуть строго перевірятися. Так, люди, які бажають отримати соцдопомогу, в тому числі субсидії, повинні будуть представити важливу інформацію про себе.

Перевірка даних буде проводитися за масою реєстрів. Про це повідомляє прес-служба Міністерства фінансів, пише АіФ.

Переселенців дане нововведення також торкнеться, адже дані будуть надходити з контрольних пунктів в'їзду-виїзду (КПВВ).

Попередню перевірку пройде кожен українець, який хоче отримати соцдопомогу. Інформацію про українця звірять з аналізом різних баз і реєстрів. Таким чином з'ясується, чи обманює громадянин державні органи і допомога йому дійсно потрібна.

Якщо громадянин приховає інформацію, то в підсумку він повинен буде повернути отриману суму державі.

Дані про тих, хто звернувся потрапить на спецплатформу, на якій буде зібрана вся інформація з різних реєстрів. Тоді співробітники відомств побачать все: відкриті банківські рахунки і залишки на них, інформацію про фактичне місце проживання, паспортні дані, ІПН, дані з податкової і т. д.

Також, буде видно зареєстровану машину/мотоцикл або нерухомість, чи здійснена велика покупка, а також інформація про порушення в'їзду-виїзду КПВВ та інше.

Нагадаємо, уряд вирішив суттєво скоротити витрати на виплату пільг та житлових субсидій громадянам на оплату житлово-комунальних послуг у поточному році на суму в майже 756 млн, які були передбачені Міністерству соцполітики в загальному фонді держбюджету.

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