Каждый украинец, который обратится за помощью к государству, подвергнется жесткой проверке

В 2021 году украинцев ждут перемены, ведь их личные данные будут строго проверяться. Так, люди, желающие получить соцпомощь, в том числе субсидии, должны будут представить важную информацию о себе.

Проверка данных будет проводиться по массе реестров. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов, пишет АиФ.

Переселенцев данное нововведение также коснется, ведь данные будут поступать с контрольных пунктов въезда-выезда (КПВВ).

Предварительную проверку пройдет каждый украинец, который хочет получить соцпомощь. Информацию об украинце сверят с анализом различных баз и реестров. Таким образом выяснится, обманывает ли гражданин государственные органы и помощь ему действительно нужна.

Если гражданин скроет информацию, то в итоге он должен будет вернуть полученную сумму государству.

Данные об обратившихся попадет на спецплатформу, на которой будет собрана вся информация с разных реестров. Тогда сотрудники ведомств увидят все: открытые банковские счета и остатки на них, информацию о фактическом месте проживания, паспортные данные, ИНН, данные из налоговой и т.д.

Также, будет видно зарегистрированную машину/мотоцикл или недвижимость, совершена ли крупная покупка, а также информация о нарушениях въезда-выезда КПВВ и другое.

Напомним, правительство решило существенно сократить расходы на выплату льгот и жилищных субсидий гражданам на оплату жилищно-коммунальных услуг в текущем году на сумму в почти 756 млн, которые были предусмотрены Министерству соцполитики в общем фонде госбюджета.

Напомним, что украинцев лишат субсидий и льгот, что изменится с 1 января

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