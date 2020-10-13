Популярна українська співачка Тіна Кароль показала зайве під час фотосесії

Зірка кожен новий ефір танцювального шоу блищить в новому вбранні. При цьому співачка не завжди з'являється в скромних образах. Все частіше співачка показує фігуру або виставляє бюст напоказ. При цьому в Instagram під постами артистки або постами з фан-акаунтів фанати влаштовують цілі суперечки.

Одне з суконь Тіни бурхливо обговорили в мережі через незвичайний дизайн. Чорне плаття з бежевими вставками, розшитими каменями створило образ зірки, як у фатальної спокусниці, проте черговий декольте і випирає животик спантеличили видом. Частина фанатів все ж оцінила образ співачки, адже на їхню думку вона виглядала дуже навіть мило:

"Ну що сказати ? Сукня, сказати, що ніяке-нічого не сказати ! Тіна втратила нюх!; Класний образ❤️; тільки не на тлі брудних стін і сходинок... не по королівськи; ти дуже мила; і так красива, коли стримано, скромно і хвилююче; Тіна, плаття 40+😮; що за штора на тіні? Не знаю хто її одягає, але знаю що у нас купа хороших стилістів...я думаю що можна і скористатися порадою професіоналів...; Мені здається вона ховає животик; мені одній здається, що Тіна вагітна?))) Ця смужка спереду як би ховає живіт, а акцент зробили на груди».

Раніше ми також писали, що знаменита артистка завжди вражає образами на сцені. Зараз співачка бере участь в танцювальному шоу в ролі телеведучої, тому в її профілі в Instagram багато фото і відео з за лаштунків. Не так давно на фан-акаунті також був представлений подібний ролик.

Перед тим, як почати збиратися, Тіна вразила домашнім виглядом. У тонкій білій майці і без ліфчика співачка підкорила образом перед дзеркалом. І не дивно, адже Кароль багато тренується в спортзалі, просто не показує цього занадто часто.

Якщо говорити про дієту співачки, то її звичайний раціон складається з несолодкої вівсянки, риби, морепродуктів і овочів. Втім, Коли тіні потрібні сили перед концертом, вона може замовити і з'їсти цілу курку. Як видно в ролику, співачка не тільки струнка, але ще і добре нафарбована. Кожен раз зірка вибирає нюдові тони і акцент на очах.

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