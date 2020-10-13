Співачки Надія Мейхер і Санта Дімопулос розповіли про свої враження після пориву пристрасті в ефірі шоу "Танці з зірками"

Як повідомляє Politeka.net, колишні учасниці гурту "ВІА Гра" виконали пасодобль, а після виступу поцілувалися в губи на очах у журі мільйонів глядачів. За лаштунками Надія Мейхер зізналася, що це був для неї унікальний досвід.

"Коли Санта в минулому ефірі кинула мені виклик, я з радістю погодилася, адже це щось нове і дуже незвичайне", - повідомила виконавиця за лаштунками під час останнього ефіру. - "Ми з Сантою вжилися в ролі настільки, що у фіналі піддалися емоціям, і це був мій перший поцілунок з жінкою".

Санта Дімопулос, у свою чергу, дуже тепло відгукнулася про свою партнерку і розповіла, яке їм було разом працювати над танцем. За словами співачки, вони з надією проводили дуже багато часу разом і довго затримувалися в тренувальному залі.

"Я давно відзначала, що ставлюся до Надії з повагою і захопленням, і мені було дуже цікаво разом працювати над таким особливим танцем", - зазначила Санта, коментуючи їх пристрасний порив. -" Ми залишалися в залі для репетицій до пізнього вечора. У спілкуванні Надія дуже м'яка і приємна, а робота з постановкою і танцем - це як пожежа".

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