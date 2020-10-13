У 2021 році українцям потрібно готуватися до підвищення податків відразу в декількох сферах

Як повідомляє Politeka.net, Кабмін зареєстрував законопроект, який призведе до збільшення цілого ряду податкових ставок. Зокрема, уряд пропонує підняти на 11,6% акциз на алкоголь, ймовірно, за напої доведеться платити більше, ніж зараз. Крім того, на 12% планують підняти екологічний податок, на стільки ж подорожчає використання, лісу, водних ресурсів і радіочастот.

Кабінет Міністрів пропонує зменшити з 375 мінімалок (понад 1,8 млн) до 200 мінімалок (близько одного мільйона) мінімальну вартість, при якій доведеться платити податок за авто віком до п'яти років. Власникам такого транспортного засобу доведеться заплатити 25 тисяч гривень за розкіш.

У 2021 році значно зростуть податки для фізичних осіб-підприємців. Так з 1 січня у першої групи Єдиний податок зросте з 219,7 до 227 грн через підвищення прожиткового мінімуму в грудні, а також ЄСВ з з 1100 до 1320 гривень через зростання мінімальної зарплати. У другої групи Єдиний податок зросте до 1,2 тисячі гривень, а ЄСВ - до 1320 Гривень, у третьої ЄСВ - до 1320 гривень.

З 1 липня перша група платитиме єдиний податок у 237,1 гривні та ЄСВ до 1430 гривень, друга - 1300 та 1430 гривень відповідно, а третя ЄСВ у розмірі 1430 гривень.

Податковий кодекс передбачає зростання ставок за великі будинки і квартири - до 70,8 гривні за кожен квадратний метр понад норму. До того ж, з початку 2021 року доведеться платити більше податків за покупку трудового стажу: 31,6 тисячі замість 24,9 тисячі гривень.

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