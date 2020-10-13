В 2021 году украинцам нужно готовиться к повышению налогов сразу в нескольких сферах

Как сообщает Politeka.net, Кабмин зарегистрировал законопроект, который приведет к увеличению целого ряда налоговых ставок. В частности, правительство предлагает поднять на 11,6% акциз на алкоголь, вероятно, за напитки придется платить больше, чем сейчас. Кроме того, на 12% планируют поднять экологический налог, на столько же подорожает использование, леса, водных ресурсов и радиочастот.

Кабинет министров предлагает уменьшить с 375 минималок (более 1,8 млн) до 200 минималок (около одного миллиона) минимальную стоимость, при которой придется платить налог за авто возрастом до пяти лет. Обладателям такого транспортного средства придется заплатить 25 тысяч гривен за роскошь.

В 2021 году значительно вырастут налоги для физических лиц-предпринимателей. Так с 1 января у первой группы единый налог вырастет с 219,7 до 227 грн из-за повышения прожиточного минимума в декабре, а также ЕСВ с с 1100 до 1320 гривен из-за роста минимальной зарплаты. У второй группы единый налог вырастет до 1,2 тысячи гривен, а ЕСВ - до 1320 гривен, у третьей ЕСВ - до 1320 гривен.

С 1 июля первая группа будет платить единый налог в 237,1 гривны и ЕСВ до 1430 гривен, вторая - 1300 и 1430 гривен соответственно, а третья ЕСВ в размере 1430 гривен.

Налоговый кодекс предусматривает рост ставок за большие дома и квартиры - до 70,8 гривны за каждый квадратный метр сверх нормы. Вдобавок, с начала 2021 года придется платить больше налогов за покупку трудового стажа: 31,6 тысячи вместо 24,9 тысячи гривен.

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