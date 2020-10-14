Колишня солістка гурту ВІА-Гра Тетяна Котова похвалилася ідеальним пресом в короткому топі

Зірка поділилася новим знімком у своєму Instagram, передає Politeka.net.

У підписі до фото Котова поділилася своїми роздумами про те, як не дозволяти стресу псувати своє життя.

"Треба любити своє життя, довіряти інтуїції, ризикувати, втрачати і знаходити щастя, вивчати все через досвід. Це постійний процес, не треба хвилюватися, задаватися питаннями і сумніватися кожен раз в собі! Ми можемо навіть не знати, куди йдемо, але в кінцевому рахунку будемо там, де ми повинні бути", - написала співачка.

На фото Котова позує в спортивному образі у всьому білому. На ній спортивні штани, ідеально обтягуючі форми красуні, вільний білий жилет і коротенький топ. У такому вбранні можна добре розглянути ідеальний прес артистки. Свій образ Котова доповнила численними великими прикрасами, які так і приковують до себе увагу.

Шанувальники зірки активно коментують її пост.

"Ви як завжди просто шикарно виглядаєте, фото просто супер", "яка у тебе шикарна фігура, я захоплююся тобою", "від тебе звичайно просто неможливо відірвати очі", "яка красива фотографія, Тетяна ви як завжди чудово виглядаєте", "апетитніше жінки і уявити собі складно!!!....Ви чарівне і бажане створення!",- пишуть люди.

Нагадавши, довгонога зірка "ВІА Гри" розляглася в ліжку у чому мати народила: "Не можеш заснути?".

Як повідомляла Politeka, екс-ВІА Гра Котова грайливо потрясла сідницями в розпусному міні: "Танцюй, дівчинка!".

Також Politeka писала, що розкута екс-ВІА Гра згадала дитинство і засмущала вузликом на бюсті: "Хуторянка".