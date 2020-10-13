Бразильська модель Жизель Олівейра, зірка бренду Victoria's Secret, покрасувалася на балконі в сміливому вбранні
Як пише Politeka.net, знаменита красуня виклала на своїй сторінці в соціальній мережі "Instagram" нове фото, зроблене на тлі красивого міського пейзажу. Вона вийшла на балкон зі скляними поручнями в тонкій блузці на блискавці, яку розстебнула для пікантного вигляду. На дівчині також можна помітити штани зі спокусливим вирізом на поясі.
Жизель Олівейра сперлася на щось за кадром і стрельнула млосним поглядом в камеру. У такому вбранні вона виглядає дуже стильно і елегантно, її форми ніби так і рвуться назовні.
Користувачі соцмережі оцінили яскраву зовнішність знаменитості і засипали її компліментами в коментарях:
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Раніше Жизель розохотила шанувальників фотографією, зробленою на сходинках. Для фотосесії вона одягла плісировану міні-спідницю, блискучий топ і строгий піджак. Образ красуні доповнили стильні туфельки і сумочка у вигляді сердечка. Коментатори залишили дівчині багато приємних слів, а особливо оцінили її довгі ноги.
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