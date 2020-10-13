Чи вплине надходження наступного траншу від МВФ на курс валют в Україні, відповів голова Міністерства фінансів

Так, Сергій Марченко в інтерв'ю thepage.ua розкрив, як поведуть себе гривня і долар до кінця цього року.

За словами міністра, курс долара в наступні кілька місяців сильно не зміниться. Однак можливі певні коливання.

"Тобто будуть певні коливання. Зараз у нас є девальваційний тренд. Він може швидко змінитися на ревальваційний під впливом тих чи інших факторів. Знову ж таки, щоб усі зрозуміли, ключове завдання - обсяги цих коливань. Якщо це коливання плюс-мінус 10%, то це нормально", - зазначив Марченко.

Він також підкреслив, що не бачить підстав для курсу по 30 гривень і подальших проблем з МВФ. Марченко акцентував увагу, що транш - це один з факторів, що впливають на курс валют, але аж ніяк не основний. Крім грошових вливань з Фонду, на ситуацію в обмінниках впливають експорт-імпорт, приплив і витік валюти з країни, інвестиції і т. д.

Раніше ми повідомляли, українцям розповіли, що буде з курсом долара за умови введення нового жорсткого карантину, який цілком можливий, враховуючи зростання кількості хворих в останні тижні.

Однак, все ж ситуація не буде такою радикальною як у березні-квітні.

Якщо тоді через паніку курс долара виріс з 24,7 до 28,1 грн/$, і ситуацію не врятували навіть близько $2 млрд, які Нацбанк влив на ринок.

То зараз, як запевняють експерти, такої паніки не буде, тому курс долара не зростатиме після анонсування нових жорстких заходів. Більш того, карантин може кардинально розгорнути американську валюту, зробивши упор на зміцненні гривні.

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