Солістка популярного українського гурту KAZKA Олександра Зарицька показала себе в ніжному образі і зробила анонс нового проекту

Виконавиця розповіла про нові плани на своїй сторінці в Instagram. Про це пише Politeka.net.

Так, Зарицька розповіла, що збирається частіше радувати шанувальників своїми beauty-влогами.

"Якщо ви скучили за моїми beauty влогами – маю гарну новину. Ми мусили зробити невелику паузу, тому що хотіли зробити їх кращими та ще більш цікавими. І вже сьогодні ви побачите перше відео у новому форматі! А взагалі, цей тиждень буде дуже насиченим і я маю для вас декілька гарних сюрпризів", - заінтригувала артистка.

Вона супроводила пост своєю новою фотографією, на якій постала в романтичному образі. Зарицька одягнена у вільну лляну кофту, що оголює її плечі з татуюваннями. Волосся красуня залишила розпущеним, заплетівши лише одне невелике пасмо в косичку. Доповнюють образ великі сережки і білий розпис на обличчі виконавиці.

Шанувальники Зарицької тут же почали коментувати її пост.

"Гарненьке яке, боже!", "Покращення", "яка красуня!",- пишуть люди.

Раніше ми писали, що Олександра опублікувала новий знімок у себе в Instagram.

На опублікованому фото артистка відображена червоному шовковому халаті, розшитому зеленим бісером і паєтками.

Волосся співачки укладені хвилями. А природну красу підкреслює макіяж з акцентом на очі.

Нагадавши, романтична солістка KAZKA в червоному шовку змусила чоловічі серця битися частіше.

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