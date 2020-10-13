Солистка популярной украинской группы KAZKA Александра Зарицкая показала себя в нежном образе и сделала анонс нового проекта

Исполнительница рассказала о новых планах на своей странице в Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

Так, Зарицкая рассказала, что собирается чаще радовать поклонников своими beauty-влогами.

«Если вы соскучились по моим beauty-влогам - имею хорошую новость. Мы должны были сделать небольшую паузу, потому что хотели сделать их лучше и еще более интересными. И уже сегодня вы увидите первое видео в новом формате! А вообще, эта неделя будет очень насыщенной и у меня есть для вас несколько хороших сюрпризов», - заинтриговала артистка.

Она сопроводила пост своей новой фотографией, на которой предстала в романтичном образе. Зарицкая одета в свободную льняную кофту, обнажающую ее плечи с татуировками. Волосы красотка оставила распущенными, заплетя лишь одну небольшую прядь в косичку. Дополняют образ крупные серьги и белая роспись на лице исполнительницы.

Поклонники Зарицкой тут же принялись комментировать ее пост.

«Красивенькое какое, боже!», «Покращення», «Какая красавица!», - пишут люди.

Ранее мы писали, что Александра опубликовала новый снимок у себя в Инстаграм.

На опубликованном фото артистка запечатлена красном шелковом халате, расшитом зеленым бисером и пайетками.

Волосы певицы уложены волнами. А естественную красоту подчеркивает макияж с акцентом на глаза.

Напомним, романтичная солистка KAZKA в красном шелке заставила мужские сердца биться чаще.

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