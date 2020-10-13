Стало відомо, як українців обманюють зі старими гривнями

Про це пише видання Голос Запоріжжя.

Як відомо, з 1 жовтня деякі гривні перестали бути платіжним засобом, тому старі гроші потрібно обмінювати в банках.

Місцеві жителі Мелітополя скаржаться, що стали жертвами нової хитрої "схеми", коли продавці на ринках або водії в транспорті дають їм здачу старими гривнями.

"Кожен день я приходжу додому з жменею дрібниці і паперових гривень. Ними дають здачу і на ринку, і в маршрутці, – тут вже на «лоха», як то кажуть. Треба перевіряти кожну монетку відразу, коли дають здачу або просто не засмучуватися через кілька «неправильних» гривень, як, втім, я і роблю. Особисто я ніколи не перевіряю здачу, – у мене немає на це часу, поки я перевірю – мій маленький син на самокаті вже сховається з уваги, діти стояти на одному місці не можуть більше хвилини. Але при мені більш пильна бабуся обурилася: "що ви мені даєте?!"І повернула гривні 2001 р. назад продавчині", - скаржиться місцева мешканка Ольга, яка відчула на собі нову схему.

Раніше ми розповідали, що НБУ виводить з обігу деякі гроші.

Перестали бути платіжним засобом тільки монети 25 копійок і всі банкноти гривні, які були випущені до 2003 року включно.

А ось монети номіналом в 1 гривню старого зразка, випущені до 2018 року, поки залишаються дійсним платіжним засобом.

"Старі" гривні можна обміняти у відділеннях банку кінця вересня 2021 року.

Нагадавши, Нацбанк скасував 25 копійок, на яких монетах тепер можна заробити.

Як повідомляла Politeka, Нацбанк вводить в обіг нові гроші перед скасуванням популярної монети і банкнот.

Також Politeka писала, що Нацбанк попередив про важливі зміни, якими гривнями не можна буде розплачуватися.