Українцям розповіли, чи буде курс долара в 2020 році на рівні 32-33 грн/$

Про це в інтерв'ю ТСН розповів нардеп Данило Гетманцев.

За його словами, сьогодні немає ніякого тиску на національну валюту, тому очікувати стрибка курсу долара до 32 грн/$ під Новий рік не варто.

Гетманцев також попередив, що Україна пройшла пік виплат за боргами, тому зараз немає підстав говорити про новий зліт курсу долара по відношенню до гривні.

"Друкувати ми точно не будемо. У цьому нас запевнив голова НБУ. Будь-якої підстави говорити, що курс буде стрибати, немає. У чому тут є нюанс? НБУ не таргетує курс, не таргетує інфляцію. За його підрахунками, інфляція у нас 4,5% до кінця року. Це не катастрофа. І це абсолютно не матиме ніякого катастрофічного впливу на курс", - розкрив нардеп всі нюанси.

На питання співрозмовника про те, чи варто очікувати курс долара по 32-33 грн/$ під Новий Рік, Гетманцев відповів наступне: "Я не буду називати конкретні цифри, але не бачу ніяких підстав для цього".

Раніше ми розповідали, що посилення карантину може позитивно відбитися на курсі долара.

Якщо в березні-квітні через паніку курс долара виріс з 24,7 до 28,1 грн/$, і ситуацію не врятували навіть близько $2 млрд, які Нацбанк влив на ринок.

То зараз, як запевняють експерти, такої паніки не буде, тому курс долара не зростатиме після анонсування нових жорстких заходів.

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