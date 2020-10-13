Переможниця шоу "Холостяк-10" Даша Ульянова в черговий раз захопила шикарною фігурою, сфоткавшись на тлі моря

Про це пише Politeka з посиланням на Instagram зірки.

На фото Даша сидить за столом, її очі прикриті, губи дівчини складені як для поцілунку. На дівчині джинси і сірий светр, що вигідно підкреслює її спокусливі груди.

Судячи з геотегу, Ульянова зараз знаходиться в Бодрумі (Туреччина).

"Лови, цінуй момент до того, як він стане спогадом🕊", – підписала знімок Даша.

Фанати тут же почали лайкати це фото і писати в коментарях, яка вона красива і спокуслива.

"Фото🔥 🔥 🔥 дуже красива фотографія ♥ ️ вторая 😍 блін, яка ж ти гарна💕 💕 💕", - пишуть фоловери.

Відзначимо, що за якихось 20 хвилин фанати поставили під фотографією понад 7 тисяч "сердечок", які доводять їх любов до знаменитості.

Раніше ми писали, що учасниця "Холостяка" Даша Ульянова показала себе на радість фанатів.

На фото Ульянова показала себе в білій спідниці і піджаку. Зірка стояла на природі і спокусливо вигнулася, залишивши волосся розпущеним. У вбранні було ще й досить цікавий розріз в зоні декольте. Фотографія вийшла дуже цікавою і навіть трохи спокусливою.

"ЛАЙК-ТАЙМ - давайте піднімемо активність один одному", - підписала фотографію зірка і запропонувала влаштувати допомогу.

Фанати поставили понад 22 тисячі лайків і писали Коментарі:

"Мрія чоловіків", "вогонь", " запальна"

Даша Ульянова похвалилася схудлою фігурою на відпочинку.

"Ловимо останні літні дні 😍 Зараз в Туреччині самий кайф-Оксамитовий сезон. Немає виснажливої спеки, але при цьому дуже тепленько і комфортно, як у воді, так і на суші. Тому, хто питав і хотів ще відхопити шматок літа, обов'язково їдьте», - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на знімку Ульянова позує в екстра-міні, демонструючи розкішну і схудлу фігуру. На це звернули увагу і її шанувальники.

"Худенька така",» схудла«,» спочатку не впізнав, подумав, що якась малолітка«, " прибирати фото гріх. 😂 Кадр ваще ракета», "тоненька, як Берізка", - пишуть вони.

Нагадаємо, що Даша Ульянова здивувала різким схудненням, красномовні кадри: "немає нічого неможливого».

Як повідомляла Politeka, Даша Ульянова ефектно закинула ногу і зважилася на одкровення: "справжня ракета».

Також Politeka писала, що Даша Ульянова побешкетувала з подругою в кафе: "Раскорячилась прямо за...".