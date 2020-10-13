Победительница шоу «Холостяк-10» Даша Ульянова в очередной раз восхитила шикарной фигурой, сфоткавшись на фоне моря

Об этом пишет Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

На фото Даша сидит за столом, ее глаза прикрыты, губы девушки сложены как для поцелуя. На девушке джинсы и серый свитер, выгодно подчеркивающий ее соблазнительную грудь.

Судя по геотегу, Ульянова сейчас находится в Бодруме (Турция).

"Лови, цени момент до того , как он станет воспоминанием 🕊", – подписала снимок Даша.

Фанаты тут же принялись лайкать это фото и писать в комментариях, какая она красивая и соблазнительная.

"Фото🔥🔥🔥 Очень красивая фотография ♥️ втораяя😍 Блін, яка ж ти гарна💕💕💕", – пишут фолловеры.

Отметим, что за каких-то 20 минут фанаты поставили под фотографией более 7 тысяч "сердечек", доказывающих их любовь к знаменитости.

Ранее мы писали, что участница "Холостяка" Даша Ульянова показала себя на радость фанатов.

На фото Ульянова показала себя в белой юбке и пиджаке. Звезда стояла на природе и соблазнительно выгнулась, оставив волосы распущенными. В наряде было еще и довольно интересный разрез в зоне декольте. Фотография вышла очень интересной и даже немного соблазнительной.

"ЛАЙК-ТАЙМ - давайте поднимем активность друг другу", - подписала фотографию звезда и предложила устроить помощь.

Фанаты поставили более 22 тысяч лайков и писали комментарии:

"Мечта мужчин", "Огонь", "Зажигательная"

Даша Ульянова похвасталась похудевшей фигурой на отдыхе.

«Ловим последние летние деньки 😍 Сейчас в Турции самый кайф - бархатный сезон. Нет изнуряющей жары, но при этом очень тёпленько и комфортно, как в воде, так и на суше. Поэтому, кто спрашивал и хотел ещё отхватить кусок лета, обязательно езжайте», - говорится в сообщении.

Уточним, что на снимке Ульянова позирует в экстра-мини, демонстрируя роскошную и похудевшую фигуру. На это обратили внимание и ее поклонники.

«Худенькая такая», «похудела», «Сначала не узнал, подумал, что какая-то малолетка», «убирать фото грех. 😂 Кадр ваще ракета», «тоненькая, как березка», - пишут они.

Напомним, что Даша Ульянова удивила резким похудением, красноречивые кадры: «Нет ничего невозможного».

Как сообщала Politeka, Даша Ульянова эффектно закинула ногу и решилась на откровение: «Настоящая ракета».

Также Politeka писала, что Даша Ульянова пошалила с подругой в кафе: "Раскорячилась прямо за...".