Зірки заради епічного виходу на сцену або ефектної появи на червоній доріжці готові піти на багато що

Дуже часто артисти намагаюся показати щось нове - свої образи, перевтілення, зміни іміджу і ризиковані фотосесії за межею пристойності. Не завжди наряди і витівки зірок виявляються вдалими. Представляємо вашій увазі топ-фото артистів, які перестаралися з вибором фото, опублікованого в Instagram для фанатів.

Анна Седокова все частіше показує фігуру в провокаційних образах і намагається підкреслити фігуру з найсміливіших ракурсів. Тепер, будучи дружиною спортсмена-знаменитого баскетболіста Яніса Тімми, зірка намагається відповідати образу. Пара разом займається, Анна знімається з ним у кліпі і навіть влаштовує фотосесії для дорослих.

Даша Астаф'єва звикла до зйомок, що показують її тіло. Зірка вважає за краще не робити на ньому самому акцент, а скоріше на естетичності образу, тому фанати співачки діляться на дві категорії: тих, хто засуджують її за відвертість, і тих, хто захоплюється сміливістю.

Анастасія Волочкова явдяется найскандальнішою російською балериною, яку постійно називають занадто повною для піруетів, що вона витворяє. Знаменитість не тільки демонструє шпагати в самих недоречних місцях, але ще і показує вульгарні, відкриті і часто дуже незвичайні образи на публіці, іноді не соромлячись і дітей.

Надя Дорофєєва не любитель відвертих кадрів, проте влітку дівчина влаштовувала фотосесію у власному дворі і потрапила під жорстку критику. Прикрившись одними шортами, дівчина позувала на газоні і виставивши гідності на показ. Кадри виявилися гаряче обговорювані в мережі і отримали сотні відгуків з критикою.

Тіна Кароль з'явилася під час одного з ефірів танцювального шоу в дизайнерській сукні з занадто глибоким декольте. Співачка не тільки продемонструвала бюст, але ще і показала не зовсім вдалі ракурси. У мережі заявили, що Тіна даремно приховала талію і показала груди так відкрито.

Настя Каменських у своєму кліпі a huevo спробувала влаштувати феєрію мексиканського свята, проте її костюм з металевим ліфчиком і леопардовими штанами був жорстко розкритикований в мережі. Багато фанатів порахували даний образ провальним.

Ані Лорак заспівала хіт відомої співачки Тіни Тернер Simply the best в яскравому сріблястому комбінезоні, який обтягнув фігуру артистки. Багато шанувальників відзначили її неідеальне виконання чужої пісні і те, що за час карантину артистка набрала зайві кілограми.

Після співачці навіть довелося виправдатися, заявивши, що вона сіла на жорстку дієту, буде голодувати і має намір Скинути все, що набрала через перебір з їжею вечорами.

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