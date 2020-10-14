Звезды ради эпичного выхода на сцену или эффектного появления на красной дорожке готовы пойти на многое

Очень часто артисты пытаюсь показать что-то новое – свои образы, перевоплощения, смены имиджа и рискованные фотосессии за гранью приличий. Не всегда наряды и выходки звезд оказываются удачными. Представляем вашему вниманию топ-фото артистов, которые перестарались с выбором фото, опубликованного в Инстаграм для фанатов.

Анна Седокова все чаще показывает фигуру в провокационных образах и старается подчеркнуть фигуру с самых смелых ракурсов. Теперь, являясь женой спортсмена - знаменитого баскетболиста Яниса Тиммы, звезда старается соответствовать образу. Пара вместе занимается, Анна снимается с ним в клипе и даже устраивает фотосессии для взрослых.

Даша Астафьева привыкла к съемкам, показывающим ее тело. Звезда предпочитает не делать на нем самом акцент, а скорее на эстетичности образа, поэтому фанаты певицы делятся на две категории: тех, кто осуждают ее за откровенность, и тех, кто восхищается смелостью.

Анастасия Волочкова явдяется самой скандальной российской балериной, которую постоянно называют слишком полной для пируэтов, что она вытворяет. Знаменитость не только демонстрирует шпагаты в самых неуместных местах, но еще и показывает пошлые, открытые и часто очень необычные образы на публике, иногда не стесняясь и детей.

Надя Дорофеева не любитель откровенных кадров, однако летом девушка устраивала фотосессию в собственном дворе и попала под жесткую критику. Прикрывшись одними шортами, девушка позировала на газоне и выставив достоинства на показ. Кадры оказались горячо обсуждаемы в сети и получившими сотни отзывов с критикой.

Тина Кароль появилась во время одного из эфиров танцевального шоу в дизайнерском платье с слишком глубоким декольте. Певица не только продемонстрировала бюст, но еще и показала не совсем удачные ракурсы. В сети заявили, что Тина зря скрыла талию и показала грудь так открыто.

Настя Каменских в своем клипе A huevo попыталась устроить феерию мексиканского праздника, однако ее костюм с металлическим лифчиком и леопардовыми штанами был жестко раскритикован в сети. Многие фанаты посчитали данный образ провальным.

Ани Лорак спела хит известной певицы Тины Тернер Simply the best в ярком серебристом комбинезоне, который обтянул фигуру артистки. Многие поклонники отметили ее неидеальное исполнение чужой песни и то, что за время карантина артистка набрала лишние килограммы.

После певице даже пришлось оправдаться, заявив, что она села на жесткую диету, будет голодать и намерена сбросить все, что набрала из-за перебора с пищей по вечерам.

Ранее Politeka писала, что новая любовница экс-мужа Лорак поразила схожестью с певицей после смены имиджа: "Мурату свезло".

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