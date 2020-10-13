Клієнтка скаржиться і запевняє, що ПриватБанк хоче привласнити собі її особисті гроші

Про це йдеться в негативному відгуку на сайті Мінфін.

За її словами, вона намагалася зробити переказ грошей і випадково дізналася, що її карта в ПриватБанку була заблокована.

"У підсумку додзвонившись і дописавшись дізнаюся, що карта заблокована через те, що в квартирі, в якій я прописана, є заборгованість по комуналці. У квартирі, в якій я навіть не живу!",- додала вона.

Жінку попередили, що карта буде розблокована за умови погашення заборгованості по комунальних послугах.

"Це просто смішно, я не є власницею квартири і там не живу, з якого приводу і на яких підставах банк творить подібне свавілля мені не зрозуміло. Заморозили гроші, навіть не спробувавши пояснити мотивацію. Загалом жах. Буду максимально доносити цю ситуацію всіма можливими способами, нехай люди знають що в будь-який момент їх грошики на карті перейдуть на баланс банку, а їх змусять танцювати з бубном під їх дудку!",- емоційно резюмувала незадоволена клієнтка у відгуку.

У Приватбанку, в свою чергу, вирішили нагадати процедуру блокування карт за умови, якщо їм надійшов лист від виконавця.

"Для того, щоб банком не був накладений арешт на окремі карти — це повинно бути описано в самому впровадженні. Інформацію повинен вказати dиконавець, надсилає листи... При надходженні до нас запиту про зняття арешту від виконавчої служби, обмеження буде знято протягом 1-3 робочих днів", - відповів представник банку в коментарях.

Нагадавши, ПриватБанк відключає всі сервіси, термінова заява.

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